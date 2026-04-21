Услугу по оформлению соцпомощи оптимизировали в Подмосковье

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила о нововведении в системе экстренной социальной помощи. Теперь совершеннолетние члены семьи могут давать согласие на обработку персональных данных в электронном виде.

«Теперь совершеннолетние члены семьи, указанные в заявлении, могут онлайн дать согласие на обработку персональных данных», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Умный сервис проверяет наличие профиля на региональном портале и автоматически отправляет уведомление в личный кабинет.

Экстренную социальную помощь в Московской области могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, например, из-за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья. Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.

Проверить право на получение выплаты можно заранее с помощью специального сервиса в онлайн-услуге. Он делает расчет с учетом количества членов семьи, их доходов за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявки, а также размера прожиточного минимума в регионе.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.