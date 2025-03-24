В Подмосковье ввели дополнительные меры безопасности в пожароопасный сезон

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Москвы и Подмосковья утвердили дополнительные меры для профилактики возгораний. Протокол документа опубликовали в МСЭД.

В нем признали итоги прохождения пожароопасного сезона 2024 года в Подмосковье положительными, а также обозначили способы предупреждения пожаров в Московском регионе на текущий период.

Мониторинг призвали осуществлять с помощью космических снимков, авиационным путем, а также наземным патрулированием с привлечением сотрудников местного самоуправления.

Ведомствам поручили контролировать состояние минерализованных полос после опашки, торфяники, не допускать применения концентрированного торфа при проведении благоустройства.

Контролирующие и исполнительные органы призвали решать земельные вопросы и не допускать палов сухой травы, доносить информацию до владельцев участков и арендаторов о необходимости своевременной уборки мусора и сухой растительности, о порядке использования открытого огня в садах и на огородах.

Регоператорам напомнили о невозможности складировать отходы, даже их временное размещение не должно длиться более суток.

Дошкольные учреждения и учебные заведения обязали провести открытые уроки.

В документе уделили внимание способам и расширению возможности забора воды и пожарному водоснабжению, а также подготовке грунта для засыпания очагов. В случае возгораний дано распоряжение задействовать пять комплексов с мобильными беспилотниками для тушения.

Социальным службам — организовать антисмоговые центры. Медучреждениям — быть готовым к приему пострадавших.