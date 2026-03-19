В Подмосковье введут ответственность за сбор краснокнижных грибов

Депутаты Московской областной Думы на 132-м заседании утвердили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. С 1 сентября 2026 года в Московской области будет введена административная ответственность за незаконный сбор, продажу или уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Внесение этих изменений в закон — важный шаг к наведению порядка в сфере охраны природы».

В Красную книгу Московской области на сегодняшний день внесено 26 видов грибов, которые нуждаются в особой охране. Среди них — березовик розовеющий, ежовик коралловидный, трутовик овечий, саркосома шаровидная, паутинник чешуйчатый и полубелый гриб.

За нарушение закона гражданам будет грозить штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

