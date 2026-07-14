В Подмосковье вступили в силу изменения в правила земельно-имущественных торгов

С 1 июля 2026 года начали действовать новые положения Федерального закона, которые вносят изменения в порядок проведения торгов на земельные участки и имущество в Московской области.

По словам министра Правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, регион стал пилотной площадкой для внедрения новых решений. Многие инициативы Комитета по конкурентной политике Подмосковья нашли отражение в законе о защите конкуренции.

Основные нововведения:

торги и заключение договоров только в электронной форме;

определение единого организатора торгов на законодательном уровне;

обязательное заключение договора с единственным участником или предпоследним участником в случае отказа победителя.

Также внесены изменения в статью 17.3 «Закона о защите конкуренции». Теперь установлены единые сроки размещения извещений о торгах, четкие основания для признания торгов несостоявшимися, обязательное внесение задатка для участия и мораторий на заключение договора на 10 дней после подведения итогов.

Нововведения направлены на упрощение порядка участия в торгах для граждан и бизнеса, повышение эффективности вовлечения государственного и муниципального имущества в хозяйственный оборот, а также на создание единого порядка проведения торгов и повышение их прозрачности.

Торги, размещенные до 1 июля 2026 года, будут проводиться по старым правилам.