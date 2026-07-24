Почти 220 свидетельств на жилищную субсидию вручат в Подмосковье в этом году

В Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения свидетельств на право получения жилищной субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека». Свидетельства получили ученые научных организаций и специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Подмосковья.

Заместитель Председателя Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поздравила получателей и отметила, что задача региона – обеспечить ученых и специалистов ОПК жильем, чтобы создать необходимые условия для их работы.

В этом году участниками подпрограммы стали 30 молодых уникальных специалистов из 17 организаций ОПК и 30 молодых ученых из 8 научных организаций региона. Всего за время действия подпрограммы «Социальная ипотека» получателями льготного жилья стали уже более 870 человек.

Подпрограмма «Социальная ипотека» предусматривает поддержку ученых и специалистов в возрасте до 35 лет в приобретении жилья на территории Подмосковья при условии заключения договора ипотечного жилищного кредитования на срок 10 лет.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова сообщила, что в 2026 году будет вручено 219 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту.