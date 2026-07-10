В Подмосковье восстановили еще 8 элементов ограничения скорости на дорогах

На этой неделе специалисты Мосавтодора восстановили восемь искусственных дорожных неровностей на региональных дорогах в шести округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в разных муниципалитетах:

на улице Ленина в поселке городского типа Обухово Богородского округа;

на Ярославском шоссе в микрорайоне Дзержинец Пушкинского округа;

на улице Коломенской в деревне Холмы городского округа Коломна;

на Юркинском шоссе в деревне Юркино Талдомского округа.

Также «лежачие полицейские» отремонтировали в городском округе Балашиха: на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка и на улице Автогородок в деревне Черное. Еще работы провели в городе Подольске — на улице Высотной и улице Горького в микрорайоне Львовский.

В ведомстве отметили, что основная цель искусственных неровностей — принудительно снизить скорость движения автомобилей на определенных участках дорог, например, вблизи мест притяжения пешеходов, чтобы повысить их безопасность и снизить риск наездов.