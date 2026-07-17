В Подмосковье восстановили работу светофоров на 13 региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт дорожных и пешеходных светофоров на тринадцати дорогах в разных городах Московской области, как сообщило Министерство транспорта региона.

На улице Ленина в Подольске и на дороге в деревне Морозово теперь исправны вызывные кнопки на пешеходных светофорах. Это делает переход проезжей части более удобным и безопасным для жителей.

В Люберцах ремонт коснулся двух дорожных светофоров: на Октябрьском проспекте и на Быковском шоссе в поселке Малаховка.

Кроме того, специалисты отремонтировали семь светофоров в городской черте: на Фабричном шоссе в Старой Купавне, на улице Советской в Щелково, на Ивантеевском шоссе в Ивантееве, на Новом бульваре в Долгопрудном, на улице Ново-Никольской в Красногорске, на проспекте Кирова в Коломне и на улице Профессиональной в Дмитрове.

Также были восстановлены два дорожных светофора в малых населенных пунктах: на Можайском шоссе в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа и на 35-м километре Каширского шоссе в селе Ям городского округа Домодедово.

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