В Подмосковье восстановили освещение на 11 региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали освещение на 11 региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Ремонтные работы выполнили в рамках зимнего содержания дорог.

Уличные светильники заработали на улице Коммунальной в Королеве, на улице Вокзальной в Домодедове и на улице Санаторной в Ивантеевке Пушкинского округа.

Кроме того, работы провели на 85-м километре Каширского шоссе городского округа Ступино, на дорогах в деревнях Русаки и Псакино муниципального округа Егорьевск, в деревне Подосинки городского округа Коломна. Освещение восстановили на 6-м километре Пятницкого шоссе в поселке городского типа Отрадное городского округа Красногорск, на улице Центральной в деревне Манюхино городского округа Мытищи, на Носовихинском шоссе в деревне Черное городского округа Балашиха и на улице Ганны Шостак в поселке городского типа Черкизово Пушкинского округа.

В Минтрансе добавили, что дорожники еженедельно проводят обследование региональной сети, чтобы поддерживать элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность дорожного движения, в нормативном состоянии. К таким элементам относятся освещение, светофоры, знаки, искусственные неровности.

