В Подмосковье в 2025 году засеют более 100 тысяч гектаров озимых культур

В Подмосковье продолжается посев озимых культур под урожай 2026 года. Обычно эти работы проводят с конца лета и до осени. Такой подход помогает растениям укрепить корни до зимы, а весной — быстрее тронуться в рост за счет талой воды.

«Своевременный сев озимых — основа будущей урожайности и конкурентоспособности аграрного сектора региона. В этом году в Подмосковье планируется засеять 100,3 тысячи гектаров. По последним данным, сейчас засеяно 17,7 тысяч гектаров, это 17% от плановых площадей», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По данным ведомства, озимый рапс уже засеяли на площади более 10,7 тысячи гектаров — это 67% от плана. Озимые зерновые заняли семь тысяч гектаров, что составляет 8% от намеченных 84,1 тысячи. Работы в полях продолжаются: аграрии готовят почву и учитывают погодные условия, чтобы посев прошел максимально эффективно.