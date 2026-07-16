В Подмосковье в 2 раза увеличили число камер для ИИ-контроля правил парковки

В системе «Безопасный регион» теперь работает более 1,1 тысячи камер, подключенных к ИИ-контролю парковки на газонах в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

За последнее время количество камер, задействованных в проекте, увеличилось в три раза. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник, это позволило эффективнее бороться с неправильной парковкой и сократить количество повторных нарушений там, где установлено видеонаблюдение.

Цель проекта — сформировать культуру бережного отношения к общественным пространствам и сохранить зеленые зоны комфортными и ухоженными.

ИИ-контроль запаркованности газонов в Московской области заработал в 2025 году. Камеры с нейросетью фиксируют припаркованные на газоне автомобили, считывают их государственные номера и автоматически отправляют данные на проверку. В случае подтверждения нарушения автовладельцу выносится штраф.

Подробнее о проекте и других инициативах Подмосковья можно узнать на портале «Цифровой регион».