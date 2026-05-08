В Подмосковье увеличили лимит на бесплатный проезд в такси для ветеранов

В Московской области уже девять лет действует программа бесплатного проезда в такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. С этого года максимальная сумма, которую власти компенсируют перевозчикам за такие поездки, выросла до 1500 рублей в месяц. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. — Ветеран может заказать такси самостоятельно или попросить помощи в оформлении родственника».

Для вызова такси нужно позвонить с мобильного телефона по единому номеру 122 с территории Московской области, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. В поездке допускается сопровождение ветерана его родственниками или представителями.

Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Воспользоваться бесплатным проездом могут только те участники и инвалиды ВОВ, кто находится в списке органов соцзащиты населения Московской области.