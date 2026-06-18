В Подмосковье утвердили новый регламент выдачи разрешений на сделки с имуществом несовершеннолетних

Сделки с участием несовершеннолетних требуют тщательного соблюдения законодательства. Основная цель — защитить права детей и не допустить нарушений их имущественных интересов. При оформлении таких сделок важно учитывать возрастные особенности, получать необходимые разрешения и обеспечивать нотариальное удостоверение.

По словам начальника социальной защиты населения Галины Дрижак, в 2025 году в Одинцовском городском округе и Истре органами опеки было выдано 1033 разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетних, а в 2026 году — 452.

Согласно закону, размер долей по материнскому капиталу не регламентирован и определяется по взаимному согласию всех будущих владельцев. Однако при отчуждении долей жилого помещения, принадлежащих несовершеннолетним, площадь жилого помещения на каждого из сособственников не должна быть менее 6 квадратных метров. Приобрести микродолю менее 6 квадратных метров нельзя, такая сделка не пройдет регистрацию в Росреестре.

Сделку могут отклонить, если: - не планируется приобретение жилого помещения взамен отчуждаемого; - приобретаемое жилое помещение не пригодно для проживания или имеет неузаконенную перепланировку; - приобретаемое имущество на имя несовершеннолетнего передается в залог; - отчет об оценке рыночной стоимости просрочен или составлен лицом, не включенным в реестр членов СРО; - стоимость отчуждаемого имущества несовершеннолетнего ниже указанной в отчете об оценке.

Сделка не будет одобрена, если она приведет к ухудшению жилищных условий ребенка. Также действуют ограничения на родственные сделки. Законные представители несовершеннолетних, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с несовершеннолетним, за исключением передачи имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование.

После совершения сделки законные представители обязаны представить в органы опеки отчет о соблюдении всех условий разрешения. В случае непредставления отчета в установленный срок, орган опеки и попечительства имеет право обратиться в суд с заявлением о признании сделки недействительной.