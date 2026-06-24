В Подмосковье устранили более тысячи случаев самовольного захвата земли

В Московской области продолжается активная работа по урегулированию земельных границ. С начала 2026 года уже выявлено и устранено 1151 нарушение, связанное с самовольным занятием территорий.

По данным Министерства имущественных отношений Московской области, на 300 участках были демонтированы незаконные постройки и ограждения. Еще на 851 участке права собственности были оформлены законным путем через перераспределение земель.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров подчеркнул: «Самовольный захват — это нарушение, которое влечет за собой последствия».

Наибольших успехов в устранении нарушений достигли Дмитровский округ (95 случаев), Орехово-Зуевский городской округ (94) и городской округ Кашира (70).

Борьба с самозахватами оказывает положительное влияние и на экономику муниципалитетов. Общий объем поступлений в местные бюджеты от перераспределения земель составил 163 млн рублей.

Например, в Лотошине владелец участка площадью 1000 квадратных метров после официального предостережения решил оформить землю в собственность через перераспределение. В результате бюджет муниципального образования пополнился на 403 тысячи рублей, а собственник избежал принудительного освобождения территории.

Для поддержки жителей, столкнувшихся с проблемами при оформлении земельных участков, организована «горячая линия» на базе ГБУ «БТИ Московской области». Специалисты готовы консультировать нарушителей, помогать в устранении нарушений и при необходимости инициировать изменения в Правила землепользования и застройки или генеральный план для легализации границ.