В Подмосковье установят более 50 новых зарядных станций для электромобилей

В 2026 году в Московской области появится более 50 новых зарядных станций для электромобилей мощностью 150 кВт. Они будут установлены специалистами «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Новые станции появятся в Химках, Одинцовском городском округе и других районах. Полная зарядка аккумулятора на таких станциях занимает в среднем 20–40 минут, а до 80% электромобиль можно зарядить примерно за 20 минут.

Места для новых станций выбираются в согласовании с администрациями муниципалитетов и Министерством энергетики Московской области. При выборе учитываются маршруты жителей, востребованные точки остановок и предложения от муниципальных образований.

С 2016 года в регионе реализуется проект по развитию электрозарядной инфраструктуры. На сегодняшний день в 46 муниципальных образованиях уже установлены 423 зарядные станции. Карта действующих ЭЗС размещена на сайте компании и в Яндекс Картах. Для зарядки нужно установить приложение PlugMe, доступное в RuStore, Google Play и App Store.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что переход на электротранспорт — это вклад в чистоту воздуха и здоровье жителей региона. Развитие сети быстрых зарядных станций делает длительные поездки по Подмосковью более комфортными и создает реальную альтернативу традиционному топливу.