В Подмосковье установили штрафы за продажу моторного топлива несовершеннолетним

В Московской области установили штрафы за продажу моторного топлива несовершеннолетним. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

«По предложению „Единой России“ Московская областная Дума ранее приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь же мы рассмотрели вопрос о введении ответственности», — пояснил секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В документе определены следующие размеры штрафов: на граждан — пять тысяч рублей; на должностных лиц — 50 тысяч рублей; на юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Инициатива об ограничении продажи топлива несовершеннолетним была озвучена на круглом столе фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Тогда обсуждался вопрос существенного увеличения количества ДТП с участием детей за рулем спортивной мототехники (питбайков), в том числе и со смертельными случаями.

«Питбайки продаются как спортинвентарь. У них нет фар, габаритов, поворотников — для дорог общего пользования они не приспособлены. Но при этом продажи этой техники растут, она стала легкодоступной для детей. И мы видим тревожную статистику. В прошлом году в Подмосковье произошло 529 ДТП с участием спортинвентаря и мототехники, 10 детей погибли. В этом году — 203 аварии и уже среди жертв — два ребенка. Наша главная задача — защитить их жизнь и здоровье», — подчеркнул Брынцалов.

При этом в законе исключение сделано для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. Сотрудники АЗС будут обязаны проверять документы.