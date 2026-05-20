Еще 800 заявок на согласование границ участков подали онлайн в Подмосковье

С начала года в Подмосковье более 800 раз воспользовались электронной услугой по согласованию границ смежных земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Услуга «Согласование границ смежных земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Ее могут получить собственники земельного участка, в отношении которого предстоят кадастровые работы по межеванию для получения документа о согласовании границ.

Заявители могут согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

