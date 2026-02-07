В Подмосковье упростили процедуру получения субсидий для поставщиков социальных услуг

На портале госуслуг Московской области появились нововведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона, теперь для заключения договора об оказании социальных услуг достаточно подать онлайн-заявку на участие в отборе для выплаты компенсации и подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила: «Чтобы избежать повторной подачи, умный сервис проверяет наличие ранее поданных заявлений. Если предыдущее обращение еще на рассмотрении, подать новое не получится».

Услуга «Заявка на участие в отборе получателей субсидии» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Чтобы подать заявление, необходимо заполнить необходимые поля и приложить документы. Также онлайн можно отозвать свою заявку, выбрав соответствующую тему обращения в карточке услуги.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 11 рабочих дней. Решение об итогах отбора будет направлено в личный кабинет на региональном портале. Победитель получит субсидию из бюджета Московской области для компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием социальных услуг по индивидуальным программам и договорам.

[Подробнее о услуге](https://uslugi.mosreg.ru/services/22422)