В Подмосковье упростили получение информации о переселении из аварийного жилья

Жители Московской области теперь могут узнать о статусе переселения из аварийного жилья на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Для получения информации необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В ней потребуется указать собственников жилья и людей, которые живут с заявителем, но не зарегистрированы в помещении. Если такие люди совершеннолетние, им придет в личный кабинет на регпортале электронная форма согласия на обработку персональных данных — подтвердить его необходимо в течение трех дней после отправки заявления.

Услуга «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Воспользоваться ею могут граждане РФ из Московской области, если дом, в котором они проживают или где у них есть в собственности помещение, официально признан аварийным.

«Жители Подмосковья получить информацию о статусе переселения из аварийного жилья могут гораздо удобнее и быстрее: вместо похода в администрацию достаточно заполнить онлайн‑форму на региональном портале — и уже через 6 рабочих дней ответ появится в личном кабинете», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Если право на жилое помещение было зарегистрировано до 31 января 1998 года, к заявлению нужно приложить правоустанавливающие документы, например: договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, решение суда и другие.