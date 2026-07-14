В Подмосковье упростили оформление бесплатной путевки в детский лагерь

На портале государственных услуг Московской области появился умный сервис, который автоматически заполняет данные ребенка для оформления бесплатной путевки в лагерь. Это значительно упрощает процесс подачи заявления.

Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с начала 2026 года на региональном портале подано более 22 тысяч заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский лагерь.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что теперь для оформления онлайн-заявки не нужно вручную вводить информацию о ребенке. Сервис автоматически берет данные из личного кабинета портала госуслуг. Кроме того, он проверяет наличие ранее поданного, но еще не рассмотренного заявления. Если такое обращение есть, на экране появится уведомление.

Получить бесплатную путевку в лагерь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды и дети в трудной жизненной ситуации. Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет льготные категории для предоставления этой услуги.

Подать заявление на предоставление бесплатной путевки можно в электронном виде на региональном портале в разделе «Семья» — «Детям». В течение шести рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит ответ — решение о постановке в очередь на бесплатную путевку либо отказ в постановке. Подробную информацию (номер очереди, лагеря, даты смен и другое) можно узнать в Управлении образования Администрации городского округа, где зарегистрирован ребенок.