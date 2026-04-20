Получение согласия на использование региональных дорог упростили в Подмосковье

В Московской области упростили процедуру получения согласия владельца автомобильных дорог регионального значения — Мосавтодора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Заявителям больше не нужно готовить вручную ситуационный план земельного участка: цифровой сервис сгенерирует его в режиме реального времени», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для того чтобы организовать съезд с региональной автомобильной дороги, разместить или построить объекты в ее полосе отвода либо провести инженерные коммуникации в Подмосковье, необходимо получить согласие владельца дороги.

Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Дороги». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Обязательный документ для подачи заявки — ситуационный план земельного участка. Это графическая схема с расположением и границами участка относительно дорог, подъездов, инженерных сетей, водоемов и других объектов. Благодаря новому сервису план формируется автоматически при заполнении электронной формы заявления.