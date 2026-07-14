В Подмосковье учителям вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека»

В Московской области 14 июля состоялось второе в этом году вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека» для педагогов. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования региона, на этот раз жилищные сертификаты получили еще 34 учителя.

Первое вручение прошло 3 июля, тогда сертификаты были вручены 37 педагогам из Подмосковья. Программа позволяет учителям приобрести жилье за счет государственного финансирования.

Для участия в программе могут подать заявки учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ, имеющие стаж педагогической работы на территории России не менее пяти лет. Молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж в Московской области не менее трех лет, могут претендовать на участие независимо от специальности.

В 2026 году по программе предусмотрено 43 места для опытных учителей и 30 — для молодых специалистов.

Помимо программы «Социальная ипотека», в Московской области существует и ряд других мер поддержки для педагогов: * единовременное пособие для молодых специалистов в размере 150 тысяч рублей; * ежемесячная доплата для молодых учителей при первом трудоустройстве — 6 тысяч рублей; * ежемесячная надбавка за классное руководство — 11 тысяч рублей; * компенсация за аренду жилья для учителей, не имеющих собственного, — до 30 тысяч рублей в месяц.