В Подмосковье участники акции «Сад памяти» высадили 13 тысяч сеянцев сосны

В Чернолесском участковом лесничестве Егорьевского филиала «Мособллес» прошла акция «Сад памяти». Участники высадили 13 тысяч сеянцев сосны на площади более трех гектаров. Место для посадки выбрали не случайно — в 2024 году здесь бушевал ураган «Эдгар», который полностью уничтожил старый лес. Участок расчистили, почву подготовили и организовали посадку в честь 81-й годовщины Великой Победы.

Заместитель директора Егорьевского филиала «Мособллес» Андрей Почечуй рассказал, что через 5–10 лет здесь вырастет новый красивый лес. В ближайшие годы за молодыми соснами будут ухаживать: скашивать сорняки, чтобы деревьям хватало света, а через пять лет проведут первые рубки ухода.

Среди участников акции были местные жители, волонтеры, сотрудники предприятий, семьи с детьми и активисты «Молодой гвардии». Многие пришли, чтобы почтить память своих родственников, воевавших в Великую Отечественную войну.