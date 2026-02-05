Еще 3 исторические усадьбы восстановят в Подмосковье с привлечением инвесторов

Министерство имущественных отношений Московской области выставило на торги три исторических комплекса бывших усадеб в городском округе Ступино и Щелково. Объекты культурного наследия предлагается восстановить для дальнейшего использования по льготной программе.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, это продолжение практики, запущенной в прошлом году. «Победитель конкурса получает имущественный комплекс по итоговой цене конкурса для восстановления и последующего использования, а также земельный участок под памятником культуры — за годовую арендную плату в один рубль на все время проведения реставрации», — отметил он.

Подмосковные усадьбы «Богородское» и «Алешково», а также больничный комплекс в деревне Гребнево выставлены для поиска инвесторов. Заявочная кампания началась в конце прошлого года и продлится до 10 февраля.

Торги организует Комитет по конкурентной политике Московской области на электронной площадке «РТС-Тендер».

Усадьба «Алешково» представляет собой семь капитальных строений общей площадью 1546,7 квадратных метра на земельном участке в 9,4 гектара. Комплекс состоит из главного дома, служебного корпуса, центрального корпуса конного двора и других построек.

Усадьба «Богородское» включает в себя четыре объекта общей площадью 527,50 квадратных метра на земельном участке в 3,8 гектара. Имение является объектом культурного наследия XVIII–XIX веков.

Имущество больничного комплекса усадьбы «Гребнево» состоит из пяти капитальных строений общей площадью 1025,9 квадратных метра на земельном участке в один гектар.

Конкурсы по всем трем объектам культурного наследия запланированы на 13 февраля.