В Подмосковье свыше 2 тысяч заявок на проверку газовых счетчиков подали онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более двух тысяч заявлений на поверку бытовых газовых счетчиков через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Услуга доступна на портале в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Ее могут использовать собственники индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. После этого с заявителем свяжутся для согласования даты и времени визита специалиста.

Акт выполненных работ будет направлен в личный кабинет на портале. Его необходимо подписать простой электронной подписью либо на месте у специалиста, либо онлайн с помощью Госключа.

Кроме того, подать заявление на поверку газовых счетчиков можно через мобильное приложение «Добродел».