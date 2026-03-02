В Подмосковье суд рассмотрит дело о нелегальном обороте драгметаллов

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Китайской Народной Республики. Мужчине 35 лет, его обвиняют в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 191 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2025 года обвиняемый вместе с соучастниками незаконно приобрел драгоценные металлы в Ленинградской области. В этих металлах содержалось природное золото и серебро. Из них злоумышленник в кустарных условиях изготовил 18 слитков. Мужчина планировал перевезти драгоценные металлы в Москву, спрятав их в личном портфеле.

Преступный план не был реализован. Автомобиль «Тойота Альфард», где мужчина находился в качестве пассажира, остановили сотрудники правоохранительных органов на автодороге М-11 «Нева» в Солнечногорском городском округе Московской области.

При личном досмотре у пассажира обнаружили и изъяли 18 золотых слитков стоимостью свыше 40 миллионов рублей. Обвиняемый частично признал свою вину, его заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.