В Подмосковье строят спортшколу олимпийского резерва

В городском округе Клин продолжается строительство крупной спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова. На данный момент готовность объекта достигла 50 процентов. Общая площадь спортшколы составляет 12 тысяч квадратных метров.

Рабочие завершили возведение монолитного каркаса. Сейчас они занимаются монтажом металлоконструкций для крыш просторных залов и легкоатлетического манежа площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Также идет укладка профлиста. После этого строители приступят к обустройству кровли.

Параллельно возводятся наружные и внутренние стены из газоблоков и кирпича. Строители утепляют здание бассейна, самой школы и расположенного рядом управления образования. Фасады будут отделаны керамогранитными плитами в натуральных оттенках, близких к кирпичу. Это позволит гармонично вписать современный стиль в облик города.

В здании уже начали устанавливать окна, прокладывать водопровод, канализацию и отопление. На объекте работают 76 человек и четыре единицы техники: экскаваторы, погрузчики, башенный кран и самосвалы для вывоза строительного мусора.

Сдать современную школу для детей и молодежи планируют к концу текущего года в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.