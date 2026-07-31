В Подмосковье строят копию острога XVII века

Под Сергиевым Посадом, в деревне Морозово, началось строительство деревянной крепости. Она будет точной копией острога XVII века.

Возле этнопарка «Кочевник» уже заложили «Русскую крепость». К осени там планируют открыть первую башню для экскурсий. Крепость строят по чертежам XVII века и с учетом археологических находок.

На площади четыре тысячи квадратных метров разместятся две оборонительные башни, княжеский терем, часовня, частокол с захабом. Автор проекта Алексей Ежелев рассказал, что дата закладки выбрана неслучайно: «28-го, как совпало, в день крещения Руси, мы вышли строить русскую крепость. Для меня это очень символично».

Алексей дал ориентир по срокам: «Я очень надеюсь, что до конца года три башни будут уже установлены. Они целиком не смогут принимать гостей, потому что там нужно выстраивать подъемные. Но с первой башней мы начнем водить экскурсии, надеюсь, в конце сентября — если погода позволит».

Главное требование к крепости — безопасность. Все лестницы и переходы сделают удобными. Прототипом крепости стал Албазинский острог — самая дальняя русская крепость на Амуре. Однако это собирательный образ. Строительство планируют завершить примерно через полтора года. После открытия комплекс станет новой точкой притяжения для туристов в Подмосковье.

С 5 по 6 сентября в деревне Морозово пройдет фестиваль «Русское царство». Так что если вы собираетесь в Сергиево-Посадский округ осенью, загляните в Морозово. Есть шанс попасть на первую экскурсию в еще пахнущую смолой башню.