Около 600 школьников принимают участие в региональной смене «Юные патриоты»

В Московской области начинается региональная смена «Юные патриоты Подмосковья». В мероприятии примут участие 600 активных школьников, которые являются участниками Всероссийской программы социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

Торжественная церемония открытия смены пройдет 1 июня на базе Учебно-методического центра «Авангард» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Программа смены направлена на развитие личности, укрепление патриотических ценностей и навыков командного взаимодействия. В течение пяти дней учащихся ждут фестиваль хоров «Голос детства», спортивные игры и турниры, фестиваль талантов, военно-спортивная игра «Зарница», а также интерактивные тренинги и квесты.

Кроме того, в программе — патриотические акции и встречи с ветеранами, общественными деятелями и экспертами. Эти мероприятия помогут развить творческие, физические и социальные компетенции участников, сформировать у них чувство ответственности и сопричастности к истории и настоящему своей родины.