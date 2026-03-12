В Подмосковье стартует прием заявок на творческий конкурс «Арт-Вернисаж»

С 15 марта начнется прием заявок на участие в областной открытой выставке-конкурсе «Арт-Вернисаж», посвященной изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Мероприятие пройдет во Дворце культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области, как сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

К участию приглашаются художники, мастера декоративно-прикладного искусства, учащиеся художественных школ и студий, а также творческие коллективы и объединения Московской области. Каждый участник сможет представить до трех работ, созданных в течение одного года. Возраст конкурсантов — от шести лет.

В выставке предусмотрено пять номинаций: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Традиционное народное творчество», «Наивное искусство» и «Мудрые сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина». Последняя номинация приурочена к 200-летию со дня рождения писателя и будет оценивать живописные и графические работы, созданные по мотивам его произведений.

Выставочная экспозиция будет работать с 4 по 25 апреля. Основная конкурсная программа, пленэр, мастер-классы для участников, подведение итогов и церемония награждения победителей запланированы на 25 апреля. Автор лучшей работы получит Гран-при и денежный приз.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (496) 341-41-24 или по электронной почте vernisagtaman@mail.ru. Правила оформления заявки на участие и конкурсных работ, критерии оценивания и другие детали размещены на сайте учреждения https://дкис-тамань.рф/.