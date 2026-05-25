Литературный марафон «Лето с книгой» проведут в Подмосковье

В библиотеках Московской области 6 июня начнется литературный летний марафон «Лето с книгой». Акция продлится до сентября и впервые пройдет в рамках программы «Лето в Подмосковье», сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

В 56 городских округах откроются 79 летних читальных залов под открытым небом. Ожидается, что в марафоне примут участие более 91 тысячи человек. 40 библиотек заключили партнерские соглашения со школами, летними лагерями, парками и музеями.

Основная цель акции — повысить интерес к чтению и увеличить выдачу книг. В основе марафона лежит не развлекательная программа, а книга и чтение. Среди ключевых задач — сокращение доли «нечитающего населения» среди детей и молодежи, профилактика «цифрового аутизма» и другие.

Библиотеки-участники выберут формат проведения марафона в соответствии со своими возможностями. В рамках акции будут организованы мероприятия для детей и семейные активности, а также созданы условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп.

Мероприятия пройдут в парках, скверах, на набережных, дворовых территориях, детских площадках и открытых верандах библиотек.