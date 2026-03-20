В Подмосковье пройдет детский фестиваль театральных студий

Московский областной театр драмы и комедии в Богородском городском округе сообщил об открытии приема заявок на II Региональный детский фестиваль театральных студий — спутник фестиваля «Учитель и ученики». Приглашаются молодежные любительские театральные коллективы из Подмосковья с драматическими спектаклями на русском языке, независимо от жанра и формы постановки.

Фестиваль пройдет с 30 мая по 1 июня на сцене Московского областного театра драмы и комедии. Это масштабное творческое событие объединит начинающих актеров, педагогов и всех любителей театрального искусства в Московской области. Программа фестиваля совпадает с началом лета и приурочена к Международному дню защиты детей.

Ознакомиться с Положением о фестивале и заполнить форму заявки можно на официальном сайте Московского областного театра драмы и комедии в разделе «Проекты».

Заявки принимаются до 15 апреля.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Цель фестиваля — создать единое культурное пространство для поддержки и развития детского театрального творчества в регионе. Участников ждет не только показ спектаклей, но и насыщенная образовательная программа: мастер-классы от ведущих актеров и режиссеров, а также круглый стол для руководителей коллективов.