В Подмосковье стартовали первые матчи VIII «Кубка Овечкина»

На льду «Красногорск Арены» имени В. В. Петрова и «Арены Мытищи» имени В. Шалимова прошли первые групповые матчи VIII Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. Московскую область в турнире представляют четыре команды: «СШОР им. Ляпкина» (Балашиха), «Витязь» (Подольск), «Красная машина Атлант» (Мытищи) и «Красная машина Юниор» (Красногорск).

За первый игровой день состоялось 12 матчей. В группе А московский «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 13:3, а «Академия Михайлова» из Новомосковска оказалась сильнее московского «Динамо» — 4:2. В группе Б московский ЦСКА разгромил «Ладу» из Тольятти — 12:0, а петербургская «Армия СКА» одержала уверенную победу над нижегородским «Торпедо» — 11:2.

2 августа команды продолжат игры в группах. В этом году за главный трофей ведут борьбу 24 команды. Игры группового этапа пройдут с 1 по 5 августа включительно, после чего начнется плей-офф.

В заключительный день, 8 августа, на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова состоится гала-матч с участием легендарных спортсменов разных времен. В финальном матче сыграют команды Овечкина-Орлова и Ковальчука-Панарина.

Следить за актуальной информацией, расписанием и результатами можно в официальном сообществе турнира в VK, в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.