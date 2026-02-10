В Подмосковье стартовала выставка «Продэкспо» с уникальными продуктами

В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске состоялось открытие масштабной выставки продуктов питания для бизнеса «Продэкспо». Около двух тысяч компаний из более чем 35 стран представили свои товары, включая производителей из Подмосковья.

Среди участников — проект «Чеснок Кен-ко» из города Жуковский. Сооснователь проекта Денис Карпов рассказал, что они работают с 2019 года и стали первыми в России, кто наладил промышленное производство черного ферментированного чеснока.

Особенность продукта заключается в уникальной технологии, которую Карпов привез из Японии. Черный чеснок — это не отдельный сорт, а результат особого процесса ферментации. Обычный краснодарский чеснок выдерживают в специальных условиях, похожих на русскую парную, в течение месяца. За это время без добавления каких-либо веществ в нем происходит естественная реакция, изменяющая консистенцию и вкус. Вкус становится сладковатым и похожим на чернослив, полезные свойства усиливаются, а характерный чесночный запах после употребления отсутствует.

Производство находится в Жуковском. Компания выпускает черный чеснок в разном виде. Одно из необычных решений — шоколад с добавлением черного чеснока, который производится во Владивостоке. Этот продукт, по словам создателей, создан специально для детей — он вкусный и полезный.