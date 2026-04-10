В Подмосковье стартовала весенняя оздоровительная кампания для детей

С 4 по 12 апреля более 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводят каникулы в двух крупных детских центрах Московской области. Путевки для них предоставлены за счет средств регионального бюджета в рамках государственной социальной политики.

Смена началась 4 апреля и продлится 9 дней. В этом году для приема детей были выбраны два подмосковных лагеря: «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе и лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Эти лагеря известны своей развитой инфраструктурой и опытом работы с детскими коллективами.

Весенняя смена имеет не только развлекательный, но и воспитательный характер. В лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» проходит смена под названием «Межгалактическое путешествие: орбита дружбы». Дети уже побывали в парке «Патриот», где посетили экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам».

В лагере «Литвиново» тоже обширная программа: квесты с гостями из Президентской академии, арт-лаборатории, создание анимаций и театральных зарисовок на тему «Россия глазами молодежи», фестиваль хоров «Голоса поколений» и встречи с ветеранами боевых действий.

Помимо тематических мероприятий, для детей ежедневно работают кружки и секции: от рисования и робототехники до спортивных эстафет и подвижных игр на свежем воздухе.

Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, организация бесплатного отдыха детей является важной частью системы поддержки детства. Каникулы в лагере помогают укрепить здоровье детей после зимы, а также позволяют им социализироваться, найти новых друзей и получить положительные эмоции.