В Подмосковье стартовала образовательная программа для ветеранов «СВОй бизнес»

Фото: Медали на груди ветерана боевых действий в День Победы / Медиасток.рф

Ветераны специальной военной операции и их семьи из Московской и Новгородской областей приступили к обучению в рамках федеральной программы «СВОй бизнес». Образовательный интенсив организован партией «Единая Россия», «ОПОРОЙ РОССИИ» и Корпорацией МСП при поддержке правительств двух субъектов. Проект направлен на оказание помощи участникам в запуске или восстановлении собственного дела.

Учебный курс сочетает базовые теоретические знания и непрерывную поддержку наставников на этапах становления коммерческих инициатив. В рамках курса запланированы бизнес-визиты на действующие предприятия в Мытищах и Великом Новгороде, где предприниматели поделятся практическим опытом.

«Наши люди отличаются инициативностью и смелостью: они готовы брать на себя ответственность, создавать новые продукты и выходить на новые рынки. Среди ветеранов СВО заметен высокий интерес к открытию и развитию собственного бизнеса», — сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Участников также обучат работе с онлайн-сервисами Цифровой платформы МСП.РФ для оформления документов, получения микрофинансирования и регистрации бизнеса.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что программа даст ветеранам возможность получить прикладные знания, проработать свои инициативы и сделать первые шаги к запуску собственного дела.

Проект реализуется с 2025 года и уже охватил 1,2 тысячи участников из 51 региона страны. Финальным этапом обучения станет защита разработанных слушателями бизнес-планов перед экспертами. Подать заявку на прохождение интенсива можно через Цифровую платформу МСП.РФ.