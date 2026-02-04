В Подмосковье стартовала акция по подкормке зимующих птиц

В Московской области продолжается масштабная кампания по поддержке зимующих птиц. 29 января в Рузе стартовала акция, организованная Министерством экологии Московской области. Одновременно с этим Союз охраны птиц России при поддержке Всероссийского общества охраны природы и других общественных объединений проводит аналогичное мероприятие.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Союз охраны птиц и ВООП — наши давние друзья и партнеры, поэтому мы с удовольствием поддерживаем их инициативу».

На сайте проекта можно найти ценные сведения от экспертов о том, как правильно сделать кормушку, какие корма требуются пернатым и каков видовой состав зимующих птиц Подмосковья.

Всех жителей Подмосковья призывают присоединиться к акциям. Подробная информация доступна на сайте Всероссийской базы кормушек [kormimptic.nbud.ru](https://kormimptic.nbud.ru/). Там можно разместить свои материалы, посвященные подкормке птиц, а также скачать именной сертификат участника.