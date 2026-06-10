В Подмосковье стартовала акция по безопасности на железных дорогах

В преддверии Дня России на железнодорожных станциях в более чем 40 городских округах Московской области стартовала акция «Сохрани себе жизнь». В ней участвуют волонтеры, сотрудники Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД. Они не только напоминают о правилах безопасного поведения на железнодорожных объектах, но и дарят пассажирам флаги РФ.

Профилактическая работа в регионе ведется активно: ежедневно проводятся рейды и дежурства. Это помогает привлечь внимание жителей к правилам безопасности на железной дороге и снизить вероятность травмирования. С начала года в регионе прошло около четырех тысяч таких мероприятий.

Однако статистика показывает, что проблема безопасности на железнодорожных путях остается актуальной. С начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло 78 человек. Из них 36 случаев летального исхода зафиксировано на «опасных тропах», еще 28 — на пешеходных переходах и 14 — на железнодорожных платформах.

Минтранс Подмосковья призывает всех соблюдать правила безопасности на станциях и платформах: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, ожидать поезд за ограничительной линией на платформе, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал, убедившись при этом в отсутствии приближающегося поезда.