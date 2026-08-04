В Подмосковье стартовал хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина»

С 1 по 8 августа 2026 года в Московской области проходит VIII Детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина». Матчи группового этапа принимают Ледовая арена им. Владимира Петрова в Красногорске и Ледовый дворец «Арена Мытищи» им. Виктора Шалимова.

Участников турнира возят автобусы Мострансавто. Это подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортные средства оснащены желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный технический осмотр и предрейсовый контроль. Водители получили дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

За главную награду — Кубок Александра Овечкина — борются команды «Красная машина Атлант» (Мытищи), «Красная машина Юниор» (Красногорск), «СШОР им. Ляпкина» (Балашиха) и «Витязь» (Подольск). Им предстоит сыграть с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Магнитогорска, Минска и Астаны.