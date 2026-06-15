Подмосковным дачникам рассказали о возможности вызова мобильного офиса БТИ

В Московской области начали работать мобильные офисы БТИ. Они будут выезжать в садоводческие и дачные товарищества, чтобы помочь местным жителям с оформлением документов и ответить на вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями.

Мобильные группы специалистов посетят СНТ и ДНТ практически во всех муниципалитетах области. Они смогут провести кадастровые и геодезические работы на месте, а также проконсультируют по вопросам «дачной амнистии» и новым правилам регистрации домов.

«Мы стремимся быть ближе к людям, чтобы каждый дачник мог получить профессиональную консультацию и помощь, не покидая своего садоводческого товарищества», — отметила Нелли Алексеева, генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области».

Чтобы пригласить специалистов в свое СНТ, нужно оставить заявку в ближайшем филиале БТИ Московской области (адреса и контакты — на сайте), позвонить на горячую линию: 8 (800) 444-96-50; +7 (498) 602-31-14 и +7 (498) 568-88-88;

или направить обращение через форму обратной связи на сайте.

Также можно заказать обратный звонок в чат-боте в «Максе».

Пригласить специалистов может как председатель СНТ, так и инициативная группа дачников.