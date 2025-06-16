В Подмосковье стартовал резервный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов

Резервный период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье 16 июня. В этот день экзамены прошли по четырем предметам: география, литература, обществознание и физика.

Экзамены в резервный день сдавали 3,1 тысячи выпускников. Из них 1,4 тысячи написали обществознание, тысяча — физику, 502 человека — литературу и 237 — литературу.

«Резервный период предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной срок, и для выпускников прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты. Мы предусмотрели все необходимое: оборудованные пункты, общественное и онлайн-наблюдение, чтобы обеспечить выпускникам комфортные и честные условия для прохождения итоговой аттестации», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В резервный день экзамены проходили в 27 пунктах. За процедурой следили более 50 человек. Результаты объявят не позднее 27 июня.

Выпускники и их родители могут задать вопросы по вопросам ЕГЭ по телефону 8 (498) 602-10-95.