В Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы

2 февраля на базе Орехово-Зуевского железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко начался региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Московской области по компетенции «Обслуживание и ремонт вагонов», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Высококвалифицированные преподаватели техникума, возглавляемые главным экспертом Андреем Рукавцовым, выступают в роли экспертов-наставников конкурсантов. Перед началом соревнований были проведены необходимые мероприятия: проверка готовности площадки, брифинг для экспертов, жеребьевка участников, ознакомление с конкурсными заданиями и рабочими местами. Также прошли инструктажи по охране труда и технике безопасности для экспертов и конкурсантов.

Основные соревновательные дни уже стартовали. Победитель представит Московскую область в финале чемпионата.