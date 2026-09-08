В Подмосковье стартовал проект поддержки военнослужащих «Здоровье СВОих»

Подмосковье стало одним из пилотных регионов проекта «Здоровье СВОих», который запустил Комитет семей воинов Отечества. Он направлен на правовую и социальную поддержку участников СВО и их семей.

В рамках проекта работают региональные сервисные чаты в мессенджере «Макс». Через них можно получить помощь по вопросам медицинского обслуживания, реабилитации и оформления необходимых документов. На связи с жителями находятся представители Социального фонда России и бюро медико-социальной экспертизы, что позволяет решать обращения без переадресаций.

«Мы видим, насколько важно, чтобы человек не оставался один на один со сложностями при получении медицинской помощи, реабилитации или оформлении необходимых документов. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым обращением стояло не хождение по кабинетам, а конкретное и оперативное решение», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

За первые несколько дней работы чата в Московской области удалось решить около 20 вопросов. Всего в регионе действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей, 36 из них установлены на областном уровне.

Общение в чатах модерируется. Сервисы работают по будням с 9:00 до 19:00 по местному времени.