В Подмосковье стартовал конкурс «Учитель года»

С 6 по 10 апреля в городе Серпухове на базе Губернского колледжа и Парк-отеля «Воздвиженское» проходит 37-й областной конкурс «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В конкурсе участвуют победители муниципального этапа — лучшие учителя из школ Подмосковья. Они представят свои уникальные методики преподавания и продемонстрируют высокий уровень профессионального мастерства.

В первом туре участников ждут задания «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час». Жюри определит 15 финалистов, которые во втором туре представят свои «Мастер-классы» и ответят на «Вопросы учителю».

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес в видеообращении подчеркнула значимость мероприятия, отметив, что выход в финал уже является признанием мастерства и преданности профессии.