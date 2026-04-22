В Подмосковье стартовал досрочный период сдачи экзаменов для девятиклассников

В Московской области начался досрочный период государственной итоговой аттестации для учащихся девятых классов. Он продлится с 21 апреля по 18 мая 2026 года. Основные дни для сдачи экзаменов — с 21 апреля по 6 мая, а резервные дни назначены на период с 12 по 18 мая.

«Досрочно сдают экзамены те, кто освоил учебную программу, успешно прошел итоговое собеседование и не может участвовать в основной период по уважительным причинам», — рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области. В этом году зарегистрировалось 7 человек для досрочной сдачи. 21 апреля шесть участников уже написали экзамен по математике. Результаты будут известны не позднее 29 апреля.

Для проведения экзаменов открыто два пункта на базе образовательных организаций и один в медицинской организации. В целях обеспечения объективности используются технологии печати и сканирования экзаменационных материалов, организовано видеонаблюдение в аудиториях, а также привлечены общественные наблюдатели.

По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в Московской области работает горячая линия по номеру: 8-498-602-10-95.