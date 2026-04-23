В Подмосковье стартовал дачный сезон: Минэкологии напоминает о необходимости лицензирования скважин

С началом дачного сезона в Московской области активизировалось использование подземных вод для нужд садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Министерство экологии и природопользования Московской области предупреждает о важности соблюдения требований законодательства о недрах.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Ежегодно в министерство поступают сотни заявок на лицензирование скважин. В прошлом году было выдано 252 новых лицензии, в том числе для садоводческих некоммерческих товариществ и других объединений дачников».

Минэкологии обращает внимание, что все скважины, эксплуатируемые СНТ, подлежат обязательному лицензированию. Лицензия требуется, если не выполняются следующие условия: использование подземных вод происходит в границах земельных участков, добыча не превышает 100 кубометров в сутки, вода используется для личных нужд и не отчуждается, водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения, а также использование подземных вод не связано с предпринимательской деятельностью.

После получения лицензии недропользователь обязан обратиться в Минэкологии для установления зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и предоставлять отчетность по вопросам добычи подземных вод в установленные сроки.