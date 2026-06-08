В Подмосковье стартовал чемпионат среди будущих зоотехников

В Центре воспроизводства редких видов животных недалеко от Волоколамска начался итоговый межрегиональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». В конкурсе участвуют будущие зоотехники из Татарстана, Алтайского края, Белгородской, Воронежской, Тульской, Томской областей и Подмосковья.

Восемь участников при поддержке экспертов выполнят девять заданий по пяти специальным модулям. Конкурсантам предстоит правильно снять и определить параметры микроклимата животноводческих помещений, провести анализ качества кормов и сельхозпродукции. Участники продемонстрируют свои навыки по оказанию первой помощи сельскохозяйственным животным и оценят качество яиц для инкубации.

Организатором конкурса выступил Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка». Первый день чемпионата начался с увлекательной экскурсии по Центру воспроизводства редких видов животных, где участники проведут пять дней.

Анастасия Андрющенко из Воронежской области уверена в своих силах. По ее словам, она больше испугалась говорящего ворона Карлушу, чем предстоящих заданий. Девушка уже подтвердила звание сильного зоотехника у себя на малой родине.