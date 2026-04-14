В Подмосковье стартовал чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью

13 апреля в Реутове и Балашихе на четырех площадках Подмосковного колледжа «Энергия» начался XII Московский областной чемпионат «Абилимпикс-2026». Это соревнование предназначено для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На открытии выступили наставники, мастера производственного обучения, приглашенные гости и участники прошлых лет. В программе мероприятия — мастер-классы и ярмарки вакансий. В чемпионате участвуют 69 студентов по 30 компетенциям.

Студентка реутовского филиала колледжа Морозова Полина уже выступила в компетенции «Мастер по приготовлению пиццы» в категориях «специалисты» и «студенты».

Директор колледжа Константин Подоляк отметил: «Чемпионат — не просто соревнование, это платформа для демонстрации навыков, креативности и стремления к успеху».