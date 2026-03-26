В Подмосковье станут еще удобнее консультации по соцзащите

В Московской области совершенствуют формат консультаций по вопросам социальной защиты, делая их доступнее в цифровом формате. Регион внедрил возможность дистанционно общаться со специалистами, что стало важным шагом в этом направлении.

Теперь жителям Подмосковья не нужно выходить из дома, чтобы получить консультацию сотрудников социальной защиты. Новый функционал экономит время и позволяет получать помощь в комфортной обстановке. Как отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, «теперь получить консультацию и помощь от сотрудников социальной защиты в Подмосковье можно не выходя из дома».

Для записи на консультацию нужно зайти на региональный портал госуслуг — uslugi.mosreg.ru/remote-consulting — выбрать интересующую тему и указать удобное время. Подключиться к беседе с экспертом можно с любого устройства: телефона или ноутбука.

Если у жителей нет возможности записаться онлайн, они могут обратиться в МФЦ. Сотрудники помогут подключиться к видеоконсультации со специалистом социальной защиты.