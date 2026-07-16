В Подмосковье стало доступно больше проактивных и комплексных услуг онлайн

В Московской области жителям теперь доступны пятьдесят две проактивные услуги и двадцать восемь комплексных онлайн-услуг, которые помогают решать сложные вопросы без лишней бюрократии. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Проактивный формат исключает необходимость самостоятельного поиска услуг. Когда наступает подходящее время и возникают условия для получения услуги, предзаполненное заявление поступает в личный кабинет заявителя на региональном портале. Нужно лишь сверить указанные данные и направить заявление в ведомство. Например, заявления на ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан, подарочное оформление для юбиляров, выплаты будущим мамам и родителям детей-инвалидов поступают проактивно.

Можно выбрать жизненную ситуацию, и все ключевые услуги будут доступны в рамках одного комплекса. По одному заявлению на региональном портале можно оформить до семнадцати мер поддержки для защитников Отечества, записать ребенка сразу в несколько кружков и секций, получить несколько социальных справок.

Преимущество таких услуг — экономия времени и снижение рисков ошибок при заполнении заявлений, поскольку данные заполняются системой на основании уже имеющихся сведений. Это также сокращает сроки рассмотрения обращений благодаря развитому межведомственному электронному взаимодействию.