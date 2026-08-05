В Подмосковье спасатели напомнили о правилах безопасности при катании на сапборде

В теплые дни многие жители Подмосковья выбирают активный отдых у воды, в частности, катание на доске с веслом — сапсерфинг. Однако специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают, что пренебрежение правилами безопасности может привести к серьезным последствиям.

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако рассказал, что сапбординг привлекает людей разного возраста и уровня подготовки. Чтобы отдых приносил только радость, необходимо строго соблюдать рекомендации спасателей.

Спасатели подчеркнули, что обязательным элементом экипировки является спасательный жилет, который должен быть правильно подобран и застегнут. Также необходим страховочный трос, который крепится к ноге гребца и не дает доске уплыть при падении. Специалисты посоветовали надевать комфортную одежду, которая дышит и быстро сохнет, головной убор и обувь с фиксацией стопы. С собой стоит взять сменную одежду в водонепроницаемой сумке, герметичный чехол для телефона и документов, солнцезащитный крем, запас воды и еды.

Анатолий Плевако напомнил о правильной технике катания: сначала нужно надеть жилет, пристегнуть страховочный трос к ноге, затем встать на колени посередине доски, осторожно подняться, поставив ноги на ширину плеч, и грести веслом поочередно слева и справа. Спасатели также предупредили, что запрещается плавать вблизи судов, устанавливать мотор на сапборд и далеко уплывать от берега.

В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.